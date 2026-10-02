Kushinagar News: बांध की मजबूती पर उठे सवाल

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नदी के दबाव वाले कई हिस्सों में पहले भी कटान और ठोकरों पर दबाव की स्थिति सामने आती रही है। अब जवही दयाल और विरवट कोन्हवलिया के बीच तटबंध टूटने के बाद नदी किनारे होने वाली गतिविधियों और तटबंध की निगरानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विरवट कोन्हवलिया के सामने नारायणी नदी में तटबंध के नजदीक बालू खनन का मुद्दा नया नहीं है। पूर्व में बाढ़ खंड के तत्कालीन अधिशासी अभियंता ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर खनन रोकने का अनुरोध किया था। इसमें तटबंध की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी।

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कुशीनगर। एपी (अहिरौलीदान-पिपराघाट) तटबंध टूटने के बाद उसकी मजबूती और सुरक्षा को लेकर पुराने सवाल फिर उठने लगे हैं। पिपराघाट से अहिरौलीदान तक करीब 17.5 किलोमीटर लंबा यह तटबंध बड़ी गंडक और किनारे बसे गांवों के बीच सुरक्षा की अहम कड़ी है। इसके आसपास पिपराघाट, जंगलीपट्टी, घघवा-जगदीश, जवही दयाल, विरवट कोन्हवलिया, बाकखास, बाघाचौर, नोनियापट्टी और अहिरौलीदान समेत कई गांव आते हैं।