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Kushinagar News: कप्तानगंज-थावे रेलमार्ग पर तीन फेरे लगाएगी पूजा स्पेशल

Tue, 03 Nov 2026 02:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:42 AM IST
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'Puja Special' train to make three round trips on the Kaptanganj-Thawe rail route
तमकुहीरोड। पूर्वोत्तर रेलवे ने छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए कप्तानगंज-थावे रेलमार्ग पर रामनगर-पाटलीपुत्र साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है। ट्रेन सात से 22 नवंबर के बीच तीन फेरे लगाएगी। 05080/05079 नंबर की यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार को रामनगर से और रविवार को पाटलीपुत्र से चलेगी।
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रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 05080 प्रत्येक शनिवार को सुबह 5:50 बजे रामनगर से रवाना होगी। यह काशीपुर, बाजपुर, लालकुआं, किच्छा, बहेड़ी, पीलीभीत, मैलानी, लखीमपुर, सीतापुर, गोंडा और बस्ती होते हुए रात 9:50 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इसके बाद रात 11 बजे कप्तानगंज, 11:46 बजे पडरौना, अगले दिन रात 12:30 बजे तमकुहीरोड और रात 1:10 बजे थावे पहुंचेगी। यहां से आगे बढ़ते हुए सुबह 7:35 बजे पाटलीपुत्र पहुंचेगी।
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वापसी में ट्रेन संख्या 05079 प्रत्येक रविवार को सुबह 9:45 बजे पाटलीपुत्र से रवाना होगी। यह दिघवारा, छपरा ग्रामीण, मढ़ौरा, मशरक, दिघवा दुगौली और गोपालगंज होते हुए शाम 3:55 बजे थावे पहुंचेगी। यहां से शाम 5:20 बजे तमकुहीरोड, 6:07 बजे पडरौना, 6:50 बजे कप्तानगंज और रात 8:15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इसके बाद रामनगर के लिए रवाना होगी।
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