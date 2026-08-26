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Kushinagar News: खेल दिवस को लेकर तैयारी शुरू, बांटी गई जिम्मेदारी

Wed, 26 Aug 2026 01:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Wed, 26 Aug 2026 01:59 AM IST
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Preparations for Sports Day have begun; responsibilities have been assigned.
पडरौना। राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर खेल विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर 28 से 30 अगस्त तक जिला स्टेडियम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिताओं को लेकर विभाग की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रतियोगिता के आयोजन को सफल बनाने के लिए विभाग के कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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उप क्रीडाधिकारी प्रवेश कुमार रावत ने बताया कि खेल दिवस के अवसर पर हॉकी, फुटबाल, कुश्ती समेत अन्य खेल में जिले के चयनित और जिला स्तर के खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों की सुविधा, प्रतियोगिताओं के संचालन, मैदान की व्यवस्था और अन्य तैयारियों को लेकर विभागीय स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जा रही है। प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। खेल दिवस पर खिलाड़ियों के साथ खेल प्रेमियों की भी सहभागिता सुनिश्चित करने की तैयारी है। आयोजन के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा।
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