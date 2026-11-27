Kushinagar News: प्रभा स्पोर्ट्स ने 92 रन से दर्ज की जीत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 03:05 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 03:05 AM IST
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बस्ती। खैर इंटर कॉलेज के खैर क्रिकेट ग्राउंड पर बृहस्पतिवार को खेले गए अंडर-16 आयु वर्ग के क्रिकेट मुकाबले में प्रभा स्पोर्ट्स अकादमी ने खैर क्रिकेट अकादमी को 92 रन से पराजित किया। गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रभा के अंकित कुमार को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रभा स्पोर्ट्स अकादमी की टीम 39.5 ओवर में 276 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से रौनक ने 36, किंजल ने 33, दीपांजलि ने 27 और अंकित ने 24 रन बनाए। खैर क्रिकेट अकादमी की ओर से आयुष चौधरी, संस्कार और मनीष कुमार ने दो-दो विकेट लिए।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी खैर क्रिकेट अकादमी की टीम 29.2 ओवर में 184 रन पर सिमट गई। टीम की ओर से अरविंद ने 35, मनीष कुमार ने 29, आयुष चौधरी ने 28 और यश ने 27 रन बनाए। प्रभा स्पोर्ट्स अकादमी की ओर से अंकित और यशवीर ने तीन-तीन और मेराज खान ने दो और हर्षित ने एक विकेट लिया। संवादर
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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रभा स्पोर्ट्स अकादमी की टीम 39.5 ओवर में 276 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से रौनक ने 36, किंजल ने 33, दीपांजलि ने 27 और अंकित ने 24 रन बनाए। खैर क्रिकेट अकादमी की ओर से आयुष चौधरी, संस्कार और मनीष कुमार ने दो-दो विकेट लिए।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी खैर क्रिकेट अकादमी की टीम 29.2 ओवर में 184 रन पर सिमट गई। टीम की ओर से अरविंद ने 35, मनीष कुमार ने 29, आयुष चौधरी ने 28 और यश ने 27 रन बनाए। प्रभा स्पोर्ट्स अकादमी की ओर से अंकित और यशवीर ने तीन-तीन और मेराज खान ने दो और हर्षित ने एक विकेट लिया। संवादर
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