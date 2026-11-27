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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रभा स्पोर्ट्स अकादमी की टीम 39.5 ओवर में 276 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से रौनक ने 36, किंजल ने 33, दीपांजलि ने 27 और अंकित ने 24 रन बनाए। खैर क्रिकेट अकादमी की ओर से आयुष चौधरी, संस्कार और मनीष कुमार ने दो-दो विकेट लिए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी खैर क्रिकेट अकादमी की टीम 29.2 ओवर में 184 रन पर सिमट गई। टीम की ओर से अरविंद ने 35, मनीष कुमार ने 29, आयुष चौधरी ने 28 और यश ने 27 रन बनाए। प्रभा स्पोर्ट्स अकादमी की ओर से अंकित और यशवीर ने तीन-तीन और मेराज खान ने दो और हर्षित ने एक विकेट लिया। संवादर