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Kushinagar News: कूड़ा-कचरा खुले में नहीं फेंकने का दिलाया संकल्प

Fri, 28 Aug 2026 01:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:48 AM IST
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Pledge taken not to throw garbage in open
रामकोला।ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुसुम्हा में आरआरसी सेंटर का उद्घाटन करते ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मयंक - फोटो : हांसी के जिला सचिवालय में समाधान शिविर में शिकायते सुनते एसडीएम। स्रोत : प्रशासन
रामकोला। क्षेत्र के कुसुम्हा गांव में स्वच्छता अभियान के तहत एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (आरआरसी ) का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मयंक कुमार त्रिपाठी ने उद्घाटन किया। ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और कूड़ा-कचरा खुले में नहीं फेंकने का संकल्प दिलाया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि घरों का कूड़ा-कचरा व प्लास्टिक को इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसे समूह की महिलाओं तक पहुंचाएं। जहां समूह की महिलाएं कचरे से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर अपनी आय का स्रोत बढ़ाएंगी।
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इस मौके पर वीडियो विजय सिंह, एडीओ पंचायत प्रदीप कुमार मल, सचिव सोमनाथ सिंह, रंजीत प्रसाद, रवि मौर्य सहित समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। संवाद
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