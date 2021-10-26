Kushinagar News: चौपाल में लोगों की सुनीं गईं शिकायतें
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 01:13 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 01:13 AM IST
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मथौली। सोनिया और मुडिला हरपुर गांव के पंचायत भवन परिसर में शुक्रवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत चौपाल लगी। गांव के लोगों ने पेंशन की धनराशि खाते में कम आने, आवास और किसान सम्मान निधि समेत अन्य समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। एडीओ पंचायत रामआशीष गौतम व ग्राम विकास अधिकारी समरजीत सिंह और मुडिला हरपुर में ग्राम विकास अधिकारी सच्चिदानंद द्विवेदी ने चौपाल में लोगों की शिकायतें सुनीं और उसके शीघ्र निस्तारण का भरोसा दिया। इस दौरान ग्राम प्रधान शैलेंद्र प्रताप सिंह, मुडिला हरपुर के ग्राम प्रधान उग्रसेन चौहान आदि मौजूद रहे। संवाद
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