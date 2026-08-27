Kushinagar News: घर खाली करने लगे सालिकपुर-महादेवा के लोग

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बुधवार को नदी किनारे बसे कई परिवार अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाते दिखे। कलावती और सुंदर समेत अन्य ग्रामीणों ने भी घर का जरूरी सामान समेटना शुरू कर दिया है। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने खड्डा में पहले तहसीलदार रहे महेश कुमार को विशेष रूप से तैनात किया है। सालिकपुर पुलिस चौकी को बाढ़ चौकी के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। यहां आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।तहसीलदार महेश कुमार महादेवा गांव में कैंप कर रहे हैं। वह लगातार ग्रामीणों से संपर्क कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। प्रशासन की टीमें भी गांवों में पहुंचकर लोगों को सतर्क कर रही हैं और नदी के नजदीक रहने वाले परिवारों को समय रहते सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी जा रही है। तहसीलदार महेश कुमार ने बताया कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों को लगातार सतर्क किया जा रहा है। नदी से सटे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव की व्यवस्था की जाएगी।वाल्मीकिनगर बैराज पहुंचे अफसर-नदी उस पर बसे गांव शिवपुर में निरीक्षण करने के बाद डीएम, एसपी वाल्मीकिनगर बैराज पहुंचे। वहां से होने वाले पानी के डिस्चार्ज की जानकारी ली। कर्मचारियों से बातचीत के बाद अफसर लौटे। डीएम की ओर से खड्डा तहसील प्रशासन को भी गांवों के आसपास कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं।