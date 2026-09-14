Kushinagar News: श्रीबलभद्र भगवान और सहस्रार्जुन महाराज की निकाली शोभायात्रा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:08 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:08 AM IST
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तमकुहीरोड। सेवरही में रविवार को कलवार समाज के लोगों ने कुल देवता का पूजन किया। समाज की ओर से श्री बलभद्र भगवान और सहस्रार्जुन महाराज की शोभायात्रा निकाली गई।
कस्बे का भ्रमण कर शाेभायात्रा ब्याहुत जायसवाल धर्मशाला पहुंची। वहां विधि-विधान से पूजन किया गया। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक झांकियां प्रस्तुत की। अंत में सहभोज में महाप्रसाद का वितरण किया गया।
आयोजन समिति के अध्यक्ष बैजनाथ गुप्ता उर्फ बैजू, पूर्व चेयरमैन त्रिभुवन जायसवाल, शैलेश ब्याहुत, रमेश ब्याहुत, सत्यप्रकाश जायसवाल, राजकुमार सर्राफ, त्रिलोक चंद्र ब्याहुत, बलिराम प्रसाद ब्याहुत, अमरनाथ गुप्ता, नीरज जायसवाल, अशोक सर्राफ केदार गुप्ता, राहुल ब्याहुत अगुवाई में शोभायात्रा निकाली गई। देवरिया से आए कलाकारों ने शिव शक्ति की झांकियों ने लोगों को भाव विभोर कर दिया।
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इस दौरान डाॅ. उदय नारायण गुप्ता, मायाशंकर निर्गुणायत, विजय तुलस्यान, सुग्रीव मद्धेशिया, संतोष जायसवाल, अरुण कुमार पिंटू, अजय वर्मा, सुमित ब्याहुत, कमलेश मद्धेशिया, प्रहलाद जायसवाल, कृपाशंकर ब्याहुत, सीताराम ब्याहुत आदि मौजूद रहे।
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कस्बे का भ्रमण कर शाेभायात्रा ब्याहुत जायसवाल धर्मशाला पहुंची। वहां विधि-विधान से पूजन किया गया। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक झांकियां प्रस्तुत की। अंत में सहभोज में महाप्रसाद का वितरण किया गया।
विज्ञापन
आयोजन समिति के अध्यक्ष बैजनाथ गुप्ता उर्फ बैजू, पूर्व चेयरमैन त्रिभुवन जायसवाल, शैलेश ब्याहुत, रमेश ब्याहुत, सत्यप्रकाश जायसवाल, राजकुमार सर्राफ, त्रिलोक चंद्र ब्याहुत, बलिराम प्रसाद ब्याहुत, अमरनाथ गुप्ता, नीरज जायसवाल, अशोक सर्राफ केदार गुप्ता, राहुल ब्याहुत अगुवाई में शोभायात्रा निकाली गई। देवरिया से आए कलाकारों ने शिव शक्ति की झांकियों ने लोगों को भाव विभोर कर दिया।
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इस दौरान डाॅ. उदय नारायण गुप्ता, मायाशंकर निर्गुणायत, विजय तुलस्यान, सुग्रीव मद्धेशिया, संतोष जायसवाल, अरुण कुमार पिंटू, अजय वर्मा, सुमित ब्याहुत, कमलेश मद्धेशिया, प्रहलाद जायसवाल, कृपाशंकर ब्याहुत, सीताराम ब्याहुत आदि मौजूद रहे।