उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। अब बहू-बेटियां शाम और रात में भी घर से बाहर निकलकर शादी-ब्याह जैसे आयोजनों में शामिल हो सकती हैं। प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना है, जिसकी वजह से देश-विदेश के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक्सप्रेसवे के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन गया है।