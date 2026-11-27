जानकारी के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का काफिला शुक्रवार को कप्तानगंज की ओर से हाटा जा रहा था। मथौली नगर पंचायत कार्यालय के सामने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद प्रदेश अध्यक्ष का काफिला हाटा की ओर रवाना हो गया। इसी दौरान काफिले के पीछे चल रही तीन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इनमें गोरखपुर के किसान मोर्चा के एक पदाधिकारी की गाड़ी, सुकरौली ब्लॉक प्रमुख की स्कॉर्पियो और सुरक्षा में चल रही टाटा सूमो शामिल थीं।