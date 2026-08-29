Kushinagar News: कटिहार-अमृतसर साप्ताहिक विशेष ट्रेन के 12 फेरे बढ़े, गोरखपुर से होकर चलेगी

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ट्रेन में कुल 15 डिब्बे लगाए जाएंगे। इनमें वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य श्रेणी के डिब्बे शामिल होंगे।



गोरखपुर। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 05736/05735 कटिहार-अमृतसर-कटिहार साप्ताहिक विशेष ट्रेन के संचालन की अवधि बढ़ा दी है। अब इस ट्रेन के 12 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। ट्रेन गोरखपुर से होकर चलेगी। 05736 कटिहार-अमृतसर साप्ताहिक विशेष ट्रेन दो सितंबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को कटिहार से रात नौ बजे रवाना होगी। यह पूर्णिया, अररिया कोर्ट, फारबिसगंज, रक्सौल, नरकटियागंज, कप्तानगंज होते हुए गोरखपुर पहुंचेगी। गोरखपुर से ट्रेन सुबह 11:10 बजे रवाना होकर बस्ती, गोंडा, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अंबाला कैंट, जालंधर सिटी और ब्यास होते हुए अमृतसर सुबह 9:45 बजे पहुंचेगी। वापसी में 05735 अमृतसर-कटिहार साप्ताहिक विशेष ट्रेन 11 सितंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को अमृतसर से दोपहर 1:25 बजे चलेगी। यह ट्रेन गोरखपुर अगले दिन सुबह 8:30 बजे पहुंचेगी और कप्तानगंज, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा क्षेत्र के स्टेशनों से होते हुए रात 11:45 बजे कटिहार पहुंचेगी।