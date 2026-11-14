Kushinagar News: एनएसएस स्वयंसेवकों ने छठ घाट की सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश

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इस दौरान प्रधानाचार्य डॉ. देवेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा है। केवल प्रशासन के भरोसे स्वच्छता अभियान को सफल नहीं बनाया जा सकता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए सभी को सामूहिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए।उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक पोखरे पर छठ पूजा के दौरान आसपास के एक दर्जन से अधिक गांवों के श्रद्धालु अर्घ्य देने पहुंचते हैं। ऐसे में घाट की स्वच्छता और बेहतर व्यवस्था जरूरी है। विद्यालय की ओर से प्रत्येक वर्ष छात्र-छात्राएं यहां सफाई अभियान चलाते हैं।इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी संजय पांडेय, निर्भय मिश्र, अभिषेक पांडेय, कमलेश शर्मा, सत्येंद्र मिश्र, पल्लवी, सुष्मिता, दीपिका, आशीष, राघवेंद्र और राहुल सहित विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं एनएसएस स्वयंसेवक मौजूद रहे।