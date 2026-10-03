Kushinagar News: दो पिकअप की भिड़ंत में बीच में फंसे बाइक सवार, एक गोरखपुर रेफर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:36 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:36 AM IST
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पकड़ियार बाजार। नौरंगिया-कप्तानगंज मार्ग पर शुक्रवार को पचफेड़ा के पास दो पिकअप की आमने-सामने भिड़ंत में बीच से गुजर रहे बाइक सवार दो युवक वाहनों के बीच फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को सीएचसी कप्तानगंज पहुंचाया, जहां एक की हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया।
रामपुर निवासी सोनू कुशवाहा बाइक से विशुनपुरा निवासी आदर्श को दवा दिलाने के लिए कप्तानगंज जा रहे थे। इसी दौरान जटहां निवासी पिंटू केला लदी पिकअप लेकर गोरखपुर की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि पचफेड़ा गांव के पास पहुंचने पर चालक को झपकी आ गई। इससे पिकअप अनियंत्रित होकर सामने से आ रही इम्तियाज की सरिया लदी पिकअप से टकरा गई।
इसी दौरान दोनों वाहनों के बीच से बाइक लेकर गुजर रहे सोनू और आदर्श भी चपेट में आ गए। दोनों पिकअप की भिड़ंत इतनी तेज थी कि बाइक सवार दोनों युवक वाहनों के बीच फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों को बाहर निकाला और सीएचसी कप्तानगंज पहुंचाया।
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चिकित्सकों ने सोनू की हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया, जबकि आदर्श का उपचार किया गया। हादसे में केला लदी पिकअप सड़क किनारे रखे ईंटों के ढेर में घुस गई, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं सरिया लदी दूसरी पिकअप सड़क पर पलट गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों पिकअप को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया।
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रामपुर निवासी सोनू कुशवाहा बाइक से विशुनपुरा निवासी आदर्श को दवा दिलाने के लिए कप्तानगंज जा रहे थे। इसी दौरान जटहां निवासी पिंटू केला लदी पिकअप लेकर गोरखपुर की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि पचफेड़ा गांव के पास पहुंचने पर चालक को झपकी आ गई। इससे पिकअप अनियंत्रित होकर सामने से आ रही इम्तियाज की सरिया लदी पिकअप से टकरा गई।
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इसी दौरान दोनों वाहनों के बीच से बाइक लेकर गुजर रहे सोनू और आदर्श भी चपेट में आ गए। दोनों पिकअप की भिड़ंत इतनी तेज थी कि बाइक सवार दोनों युवक वाहनों के बीच फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों को बाहर निकाला और सीएचसी कप्तानगंज पहुंचाया।
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चिकित्सकों ने सोनू की हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया, जबकि आदर्श का उपचार किया गया। हादसे में केला लदी पिकअप सड़क किनारे रखे ईंटों के ढेर में घुस गई, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं सरिया लदी दूसरी पिकअप सड़क पर पलट गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों पिकअप को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया।