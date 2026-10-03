Kushinagar News: सड़क पार करते समय बाइक की टक्कर से किशोरी की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:06 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:06 AM IST
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लक्ष्मीगंज। क्षेत्र के कप्तानगंज-नौरंगिया मार्ग पर चिलवान टोले के पास शुक्रवार दोपहर सड़क पार करते समय 12 वर्षीय साजिया उर्फ गुड़िया बाइक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। बाइक चालक भी गिरकर घायल हो गया। लोगों ने दोनों को कप्तानगंज सीएचसी भिजवाया। हालत गंभीर देख डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर दोनों को मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान किशोरी मौत हो गई। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
रामकोला थाना क्षेत्र के पगार गांव के चिलवान टोला निवासी 16 वर्षीय अजय कुशवाहा किसी कार्य से बाइक से कप्तानगंज जा रहा था। चिलवान टोले के सामने सड़क पार कर रही चिलवान टोला के राजू की 12 वर्षीय पुत्री साजिया उर्फ गुड़िया बाइक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। बाइक सवार भी सामने से आ रही कार से टकरा कर घायल हो गया। रामकोला एसओ चंद्रभान सिंह ने बताया कि साजिया के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन पुलिस के कब्जे में है। तहरीर मिलने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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रामकोला थाना क्षेत्र के पगार गांव के चिलवान टोला निवासी 16 वर्षीय अजय कुशवाहा किसी कार्य से बाइक से कप्तानगंज जा रहा था। चिलवान टोले के सामने सड़क पार कर रही चिलवान टोला के राजू की 12 वर्षीय पुत्री साजिया उर्फ गुड़िया बाइक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। बाइक सवार भी सामने से आ रही कार से टकरा कर घायल हो गया। रामकोला एसओ चंद्रभान सिंह ने बताया कि साजिया के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन पुलिस के कब्जे में है। तहरीर मिलने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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