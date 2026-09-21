Kushinagar News: स्कूटी व बाइक की टक्कर में मां-बेटी घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Mon, 21 Sep 2026 12:28 AM IST
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कसया। शहर के पडरौना मार्ग स्थित डिघवा बुजुर्ग के पास रविवार की दोपहर दो बाइकों में टक्कर हो गई। स्कूटी सवार मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं। लोगों ने दोनों को कसया सीएचसी भिजवाया। हालत गंभीर देख डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया। चौराखास निवासी सरोज देवी बेटी बेटी प्रीति के साथ स्कूटी कहीं जा रही थीं। डिघवा बुजुर्ग गांव के पास सामने से आ रहे बाइक सवार से टक्कर हो गई। बाइक सवार मौका पाकर बाइक समेत भाग गया। मौजूद लोगों ने घायल मां-बेटी को कसया सीएचसी पहुंचाया। संवाद
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