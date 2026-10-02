Kushinagar News: बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे मंत्री, रिंग बांध की कार्ययोजना बनाने के निर्देश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ग्रामीणों ने बताया कि नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने पर हर वर्ष कई गांव बाढ़ की चपेट में आते हैं। इससे घरों, फसलों, आवागमन और पशुधन को नुकसान होता है। ग्रामीणों ने बाढ़ से स्थायी निजात के लिए रिंग बांध बनाने की मांग रखी।मंत्री ने मौके पर मौजूद एसडीएम खड्डा डॉ. संतराम बघेल और विधायक विवेकानंद पांडेय को रिंग बांध निर्माण के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना तैयार होने के बाद प्रकरण मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।मंत्री ने बाढ़ खंड के एसडीओ को जलस्तर और बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखने तथा जरूरतमंद परिवारों तक समय से राहत सामग्री पहुंचाने को कहा।