फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Man dies by hanging following a dispute with his wife

Kushinagar News: पत्नी से विवाद के बाद युवक ने फंदा लगाकर दी जान

Wed, 04 Nov 2026 02:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Man dies by hanging following a dispute with his wife
मंसाछापर। जटहा बाजार थाना क्षेत्र के कटाई भरपुरवा गांव के सरेया टोला में मंगलवार शाम पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद एक व्यक्ति का शव घर में फंदे से लटका मिला। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। पिता का शव देखकर छोटे-छोटे बच्चे रोने-बिलखने लगे। उनकी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए।
विज्ञापन

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ देर बाद पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए। सरेया टोला निवासी विनोद प्रसाद (40) का पत्नी आरती से पिछले दो दिनों से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार दोपहर बाद भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी।
विज्ञापन

इसके बाद देर शाम विनोद का शव घर के कमरे में छत की कुंडी से गमछे के सहारे लटका मिला। घटना की जानकारी होने पर बच्चों ने रोना-चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। विनोद के परिवार में चार बेटियां और दो बेटे हैं। इनमें से एक बेटी की शादी हो चुकी है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसओ अभिनव मिश्र ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। घटना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed