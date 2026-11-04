Kushinagar News: पत्नी से विवाद के बाद युवक ने फंदा लगाकर दी जान

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सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ देर बाद पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए। सरेया टोला निवासी विनोद प्रसाद (40) का पत्नी आरती से पिछले दो दिनों से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार दोपहर बाद भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी।इसके बाद देर शाम विनोद का शव घर के कमरे में छत की कुंडी से गमछे के सहारे लटका मिला। घटना की जानकारी होने पर बच्चों ने रोना-चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। विनोद के परिवार में चार बेटियां और दो बेटे हैं। इनमें से एक बेटी की शादी हो चुकी है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसओ अभिनव मिश्र ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। घटना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।