Kushinagar News: प्रांतीय खेलकूद में महराजगंज को ओवरऑल चैंपियन का खिताब

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प्रतियोगिता के बाल वर्ग में महाराजगंज जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। किशोर वर्ग में कुशीनगर, तरुण वर्ग में आजमगढ़ और शिशु वर्ग में कुशीनगर जिले के खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान हासिल किया। सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन के आधार पर महाराजगंज जिले को ओवरऑल चैंपियन घोषित किया गया। विजेता सभी खिलाड़ियों और टीम के कप्तान को मुख्य अतिथि डॉ. अनिल कुमार सिन्हा ने पुरस्कृत किया। समान कार्यक्रम की अध्यक्षता जन शिक्षा समिति, गोरक्ष प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद कांत मिश्र ने की। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने सभी अतिथियों के प्रति आभार जताया।इस दौरान रणजीत उपाध्याय, महेंद्र सिंह, महेंद्र पांडेय, संजय पांडेय, कृष्ण कुमार मिश्र, नवीन सिन्हा, धीरज पांडेय, भीम प्रसाद, दिवाकर राव, अमित तिवारी आदि मौजूद रहे।