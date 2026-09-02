Kushinagar News: पर्यावरण संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों को किया जागरूक

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प्रधानाचार्य अरविंद सिंह ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण असंतुलन को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने विद्यार्थियों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के अनावश्यक इस्तेमाल से बचने, कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालने और जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने पर जोर दें। उप प्रधानाचार्य अजय कुमार सिंह ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा। अंत में विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया।इस राजीव यादव, शंकर शरण दुबे, मृगेंद्र राघव राव, अंकित मिश्र, नीतू सिंह, चंद्रशेखर दीक्षित, रमेश कुमार, बृजेश कुमार, अभिषेक भारती, संजय सिंह, प्रिंस झां आदि मौजूद रहे।