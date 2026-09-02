फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Sugarcane crop fell due to rain with strong winds

Kushinagar News: तेज हवा के साथ बारिश से गन्ने की फसल गिरी

Wed, 02 Sep 2026 02:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
Sugarcane crop fell due to rain with strong winds
सेवरही मे आंधी पानी से गिरी गन्ने की फसल।संवाद - फोटो : File Photo
तमकुहीरोड। सेवरही क्षेत्र में सोमवार देर शाम तेज आंधी व बारिश से कई गांवों में गन्ने की फसल गिर गई। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समय में गन्ने की बंधाई कर देनी चाहिए, इससे गन्ना गिरने का खतरा कम हो जाएगा। सेवरही सहित दौनहा, सुमही सन्तपट्टी, गौरी नगर, दुबौली, अवदान टोला, गौरी इब्राहिम, राजपुर, मलाही टोला, तिवारी पट्टी, टिकुलिया, महाबीर नगर, बिनटोली, मिश्रौली, जगदीशपुर आदि गांवों में गन्ने की फसल को नुकसान हुआ है। किसान हरेंद्र यादव,प्रदीप सिंह, ब्यास कुशवाहा, राकेश तिवारी, हरिहर निषाद आदि का कहना है कि गन्ने की फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है।सेवरही चीनी मिल के गन्ना उप महाप्रबंधक पीएन शाही ने गन्ने को गिरने से बचाने के लिए उसकी बंधाई करने की सलाह दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed