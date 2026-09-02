Kushinagar News: तेज हवा के साथ बारिश से गन्ने की फसल गिरी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:31 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:31 AM IST
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तमकुहीरोड। सेवरही क्षेत्र में सोमवार देर शाम तेज आंधी व बारिश से कई गांवों में गन्ने की फसल गिर गई। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समय में गन्ने की बंधाई कर देनी चाहिए, इससे गन्ना गिरने का खतरा कम हो जाएगा। सेवरही सहित दौनहा, सुमही सन्तपट्टी, गौरी नगर, दुबौली, अवदान टोला, गौरी इब्राहिम, राजपुर, मलाही टोला, तिवारी पट्टी, टिकुलिया, महाबीर नगर, बिनटोली, मिश्रौली, जगदीशपुर आदि गांवों में गन्ने की फसल को नुकसान हुआ है। किसान हरेंद्र यादव,प्रदीप सिंह, ब्यास कुशवाहा, राकेश तिवारी, हरिहर निषाद आदि का कहना है कि गन्ने की फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है।सेवरही चीनी मिल के गन्ना उप महाप्रबंधक पीएन शाही ने गन्ने को गिरने से बचाने के लिए उसकी बंधाई करने की सलाह दी। संवाद
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