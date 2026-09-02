फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Husband accused of raping woman by giving her alcohol, report registered

Kushinagar News: पति को शराब पिलाकर महिला से दुष्कर्म का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

Wed, 02 Sep 2026 02:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
Husband accused of raping woman by giving her alcohol, report registered
रामकोला। क्षेत्र के एक मोहल्ले में सोमवार रात विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने पहले उसके पति को शराब पिलाई। नशे धुत होने के बाद पति सो गया तो आरोपी ने महिला से दुष्कर्म किया। विरोध करने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आरोपी को दबोच लिया।सूचना पर आई पुलिस ने घटना की जानकारी ली। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
विज्ञापन

महिला ने तहरीर में बताया कि नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बसडिला निवासी विशाल गुप्ता से उसकी पहले से मोबाइल फोन पर बातचीत होती थी। सोमवार की देर शाम का वह उसके घर पहुंचा। रात करीब 11 बजे युवक ने उसके पति को शराब पिलाई। पति के नशे में होने के बाद उसने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने मारपीट की। पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन

महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को लोगों ने दबोच लिया। सूचना पर डायल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ खड्डा अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि महिला की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed