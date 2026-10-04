Kushinagar News: मांगों को लेकर गरजे लेखपाल, तहसील में दिया धरना

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लेखपालों ने 10 साल से लंबित 2800 ग्रेड पे की मांग पूरी करने, 2019 से लंबित अंतरमंडलीय तबादले कराने, पदोन्नति सूची व विभागीय परीक्षा के परिणाम जारी करने तथा स्टेशनरी, यात्रा और विशेष भत्तों में बढ़ोतरी की मांग की। ग्राम सचिवालयों में बिजली, पानी, इंटरनेट, अलग कक्ष व शौचालय की सुविधा देने के साथ लेखपाल पद को तकनीकी घोषित कर लैपटॉप और मोबाइल उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि लेखपालों पर लगातार काम का दबाव है, जबकि जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो 17 अक्तूबर से प्रदेशभर के लेखपाल चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन और राजस्व परिषद की होगी।

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खड्डा। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर शुक्रवार को खड्डा तहसील परिसर में लेखपालों ने आठ सूत्री मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। तहसील अध्यक्ष वैभव शर्मा के नेतृत्व में सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक कामकाज ठप रखकर विरोध जताया गया। इसके बाद लेखपालों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम डॉ. संतराज को सौंपा।