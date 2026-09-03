मासूम की दिलदारी: नेपाल की तबाही देख रो पड़ा अल्फाज, सौंपी गुल्लक; 1 साल से जोड़े थे पैसे, डीएम भी हुए भावुक
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Published by: Rohit Singh Updated Thu, 03 Sep 2026 04:22 PM IST
सार
पडरौना तहसील के बेतिया गांव निवासी अल्फाज शेख गुरुवार को पैसों से भरी गुल्लक लेकर सीधे डीएम कार्यालय पहुंचा और जिलाधिकारी को सौंप दी। मासूम ने प्रशासन से अनुरोध किया कि उसकी यह छोटी-सी राशि राहत कोष में जमा कर जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाए।
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विस्तार
छोटी उम्र, बड़ी सोच... इस कहावत को सच कर दिखाया है कुशीनगर के 6 वर्षीय अल्फाज शेख ने। नेपाल में बाढ़ की तबाही को टीवी और सोशल मीडिया पर देखकर मासूम इतना भावुक हुआ कि उसने एक साल से गुल्लक में जमा की गई अपनी पूरी बचत नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के नाम करने का फैसला कर लिया।
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पडरौना तहसील के बेतिया गांव निवासी अल्फाज शेख गुरुवार को पैसों से भरी गुल्लक लेकर सीधे डीएम कार्यालय पहुंचा और जिलाधिकारी को सौंप दी।
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मासूम ने प्रशासन से अनुरोध किया कि उसकी यह छोटी-सी राशि राहत कोष में जमा कर जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाए। संकट की घड़ी में पड़ोसी देश के लिए मदद का हाथ बढ़ाने वाली इस संवेदनशील पहल की हर तरफ चर्चा हो रही है। अधिकारियों ने भी मासूम की इंसानियत की मिसाल की सराहना की।