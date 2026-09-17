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Kushinagar News: दंगल में कटप्पा ने बुल्ला पहलवान को किया चित

Thu, 17 Sep 2026 02:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:20 AM IST
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Kattappa defeats Bulla wrestler in the wrestling match.
पिपरा बाजार। विशुनपुरा क्षेत्र के सूरजनगर बाजार में देवशिल्पी विश्वकर्मा मंदिर परिसर में आयोजित दो दिवसीय मेले में पहले दिन बुधवार को दंगल हुआ। पहलवानों की जोर आजमाइश देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। केरल के कटप्पा, हरियाणा के बुल्ला पहलवान के बीच कुश्ती का मुकाबला शानदार रहा। कटप्पा ने बुल्ला को चित कर दिया।
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दंगल का आरंभ मुख्य अतिथि आदर्शधर दूबे और विशिष्ट अतिथि राजन जायसवाल (प्रदेश उपाध्यक्ष, विश्व हिंदू महासंघ) ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर कराया गया। आयोजक राजन जायसवाल ने कहा कि दंगल सिर्फ खेल नहीं बल्कि अनुशासन, परंपरा और अति प्राचीन कला का प्रतीक है। मेले के पहले दिन केरल के कटप्पा और हरियाणा के बुल्ला पहलवान में कुश्ती हुई जिसमें बुल्ला चित्त रहे।
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बनारस के मनोहर ने गाजियाबाद के छोटे चिमचिम को, देवरिया के जिला केसरी टाइगर ने मऊ के टीम पहलवान को पटखनी दी। दंगल में कुल 42 जोड़ी पहलवानों ने जोर आजमाया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान मार्कण्डेय गुप्त (मेला संयोजक), हंसनाथ विश्वकर्मा (व्यवस्थापक), राजन विश्वकर्मा (आयोजक) और संतोष गुप्त ने स्वागत किया।
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