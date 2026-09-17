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Kushinagar News: कुशीनगर व सेवरही निकाय में उपचुनाव की घोषणा

Thu, 17 Sep 2026 02:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:31 AM IST
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By-elections announced in Kushinagar and Sevarhi bodies
पडरौना। नगर पालिका कुशीनगर और नगर पंचायत सेवरही के रिक्त सदस्य पदों पर उपचुनाव की समय-सारिणी जारी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कराने के लिए अधिकारियों की तैनाती कर दी है। 18 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 13 अक्तूबर को मतदान और 15 अक्तूबर को मतगणना कराई जाएगी। नगर पालिका कुशीनगर के वार्ड संख्या-14 संत गणिनाथ नगर के रिक्त सदस्य पद पर उपचुनाव होगा। यह पद अनारक्षित है। नगर पंचायत सेवरही के वार्ड संख्या-17 जवाहर नगर के रिक्त सदस्य पद पर चुनाव होगा। यह सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है।
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