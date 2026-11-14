Kushinagar News: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जलवा बिखेरेंगे कुशीनगर के जमशेद आलम

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रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की ओर से जारी चयन पत्र में जमशेद को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई की इस प्रतिष्ठित घरेलू टी-20 प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलने से उनके परिवार और जिले के खेल प्रेमियों में खुशी है।जमशेद इससे पहले भी कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। वर्ष 2019 में उनका चयन उत्तर प्रदेश की अंडर-19 वनडे टीम में तेज गेंदबाज के रूप में हुआ था। इसके बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, वीनू मांकड़ ट्रॉफी और विज्जी ट्रॉफी में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग में मेरठ मावरिक्स की ओर से भी खेल चुके हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के कैंप में भी उन्हें गेंदबाजी का मौका मिला।पिछले वर्ष उनका चयन भारतीय रेलवे की अंडर-23 टीम में सीके नायडू ट्रॉफी के लिए हुआ था। लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर उन्हें पश्चिम रेलवे में नौकरी भी मिली। अब सीनियर टीम में जगह बनाकर उन्होंने अपने करियर में एक और मुकाम हासिल किया है।जमशेद कुचिया मठिया निवासी बसकरीम अली के पुत्र हैं। उनके क्रिकेट सफर में कोच विश्वजीत सिन्हा, फिटनेस ट्रेनर ललितेंद्र कुमार और कोच अनुरीत सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मां जैनुल निशा, बड़े भाई अबरार और अन्य परिजनों ने भी हमेशा उनका हौसला बढ़ाया है।