फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Jaitpur-Bokta road in dilapidated condition; GIDA entrepreneurs and workers distressed.

Kushinagar News: जैतपुर-बोक्टा मार्ग जर्जर गीडा के उद्यमी-कर्मी परेशान

Fri, 28 Aug 2026 02:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Jaitpur-Bokta road in dilapidated condition; GIDA entrepreneurs and workers distressed.
गोरखपुर। भारी वाहनों की आवाजाही के कारण जैतपुर-बोक्टा मार्ग जर्जर हो गया है। इससे गीडा के उद्यमियों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को आवागमन में परेशानी हो रही है। बृहस्पतिवार को विकास भवन सभागार में अपर जिलाधिकारी प्रशासन वैभव शर्मा की अध्यक्षता में हुई जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा। एडीएम ने लोक निर्माण विभाग और यातायात विभाग को समन्वय बनाकर समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

बैठक में गीडा के उद्यमी उमेश विश्वकर्मा के प्लॉट पर दोबारा कब्जे का मामला भी सामने आया। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आरएन सिंह ने बताया कि पुलिस ने प्लॉट को कब्जामुक्त कराया था लेकिन उसी रात ताला तोड़कर फिर कब्जा कर लिया गया। एडीएम ने मामले में एसडीएम को पत्र लिखने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 23 नवंबर 2011 को कुछ उद्यमियों को कॉमर्शियल प्लॉट आवंटित किए गए थे। इन पर किसानों का कब्जा था, जिसे अब आवंटियों को दिलाया गया है। उद्यमियों ने कब्जे की अवधि को देखते हुए ब्याज न लगाने की मांग रखी। इस पर पांच सदस्यीय कमेटी की बैठक होनी है।
विज्ञापन

निवेश मित्र पोर्टल पर 17 मामले लंबित मिले। इनमें गीडा के दो, प्रदूषण नियंत्रण विभाग के सात और विद्युत वितरण विभाग के दो मामले शामिल हैं। एडीएम ने उपायुक्त उद्योग को उद्यमियों और प्रदूषण विभाग के रीजनल मैनेजर के साथ बैठक कराने के निर्देश दिए। उद्यमियों ने शहर में इंडिस्ट्रयल एरिया में मेंटेनेंस चार्ज से अधिक नगर निगम की ओर से शुल्क वसूले जाने का मुद्दा भी उठाया। इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। उद्यमियों का आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारी पहुंचकर चार्ज जमा करने का दबाव बना रहे हैं। अपर नगर आयुक्त ने कहा कि उद्यमियों पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाएगा। महिला उद्यमी अंजना गुप्ता ने कुश्मी स्थित अपनी इकाई का भू-उपयोग औद्योगिक किए जाने की मांग रखी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed