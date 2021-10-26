Kushinagar News: घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

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मेदनीपुर के शत्रुघ्न कुमार शर्मा 20 अगस्त को बाइक से ससुराल कसया थाना क्षेत्र के एकडेरवा गए थे। वहां से शाम करीब चार बजे लौट रहे थे। चंदरपुर पौधशाला के पास पिकअप की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज गोरखपुर एम्स में चल रहा था। इलाज के दौरान 26 अगस्त की भोर में करीब चार बजे उनकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद

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रामकोला। कप्तानगंज मार्ग स्थित चंद्रपुर पैधशाला के पास 20 अगस्त को पिकअप की चपेट में आने से घायल बाइक सवार 25 वर्षीय शत्रुघ्न कुमार शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।