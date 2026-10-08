फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Inflation disrupts the kitchen budget; prices of lentils, gram flour, and edible oil have risen.

Kushinagar News: महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट, दाल बेसन और खाद्य तेल हुआ महंगा

Thu, 08 Oct 2026 01:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
Inflation disrupts the kitchen budget; prices of lentils, gram flour, and edible oil have risen.
एक माह में सोयाबीन का दाम 40 रुपये प्रतिकिलो तक बढ़ा
विज्ञापन

सितंबर की तुलना में अक्तूबर में रोजमर्रा की कई जरूरी वस्तुओं के बढ़े दाम, सोयाबीन सबसे ज्यादा 40 रुपये किलो महंगा

पडरौना। सितंबर की तुलना में अक्तूबर में दाल, बेसन, खाद्य तेल समेत रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सोयाबीन के भाव में हुई है। इसके दाम में करीब 40 रुपये किलो का इजाफा हुआ है। लगातार बढ़ते दामों से परिवारों का रसोई का बजट बिगड़ने लगा है।
गृहणी सुनीता श्रीवास्तव, चंदा तिवारी, प्रविका सिंह, पूनम जायसवाल आदि कहना है कि महीने का बजट पहले ही सीमित रहता है। ऐसे में खाद्य सामग्री के दाम बढ़ने से खर्च का संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है। दाल और खाद्य तेल जैसी जरूरी वस्तुओं की खरीद में अब पहले की तुलना में अधिक रकम खर्च करनी पड़ रही है। इसका सीधा असर घर के दूसरे खर्चों पर पड़ रहा है।
विज्ञापन

किराना दुकानदार महेंद्र गोंड, अजय शर्मा, राजेश अग्रवाल, शिवमोहन जायसवाल ने बताया कि सितंबर की तुलना में अक्तूबर में कई खाद्य पदार्थों के भाव में उतार-चढ़ाव आया है। दालों के साथ बेसन और खाद्य तेल के दाम भी बढ़े हैं। सोयाबीन के भाव में सबसे अधिक तेजी देखी गई है। बाजार में बढ़ती कीमतों का असर खरीदारों की खरीदारी पर भी दिखाई दे रहा है। कई लोग जरूरत के मुताबिक ही सामान खरीद रहे हैं। महंगाई के कारण रोजमर्रा की रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की लागत बढ़ने से निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवार सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


सामान ------------------------- पहले भाव रुपये में ---------------- अब रुपये में
अरहर दाल --------------------------- 125 ------------------------------ 150
मटर दाल --------------------------- 50 ------------------------------ 65
सोयाबीन --------------------------- 100 ------------------------------ 140
सरसो तेल --------------------------- 180 ------------------------------ 190
चना बेसन --------------------------- 90 ------------------------------ 100
मूंग दाल --------------------------- 130 ------------------------------ 140
पैकेट हल्दी --------------------------- 220 ------------------------------ 250
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed