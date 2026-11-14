Kushinagar News: खेती के साथ पशुपालन और मछली पालन से बढ़ाएं आय

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उन्होंने कहा कि किसान केवल गेहूं, धान और गन्ने की खेती पर निर्भर न रहें। पशुपालन के माध्यम से दूध, दही, पनीर और घी की बिक्री कर नियमित आमदनी हासिल की जा सकती है। एक एकड़ के तालाब में मछली पालन से सालाना पांच से छह लाख रुपये तक की आमदनी संभव है। इसके अलावा मुर्गी पालन और सब्जी उत्पादन भी आय बढ़ाने के अच्छे विकल्प हैं। उन्होंने किसानों को आम, अमरूद, केला और जामुन की उन्नत प्रजातियों की बागवानी करने की सलाह दी।चौपाल में किसानों ने अपने अनुभव भी साझा किए। मुर्गी पालक नरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि वह इस व्यवसाय से प्रतिमाह 50 से 60 हजार रुपये कमा रहे हैं। पशुपालक दुर्गेश कुशवाहा ने दूध, दही और पनीर की बिक्री से अच्छी आमदनी होने की बात कही। वहीं, सब्जी उत्पादक अरविंद कुशवाहा ने बताया कि भिंडी, बैंगन, सेम और लौकी से उन्हें प्रतिमाह 30 से 35 हजार रुपये की आमदनी हो रही है।