Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Youth killed after being hit by an unidentified vehicle on Diwali night

Kushinagar News: दिवाली की रात अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत

Wed, 11 Nov 2026 01:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
Youth killed after being hit by an unidentified vehicle on Diwali night
-दिवाली की रात लक्ष्मी-गणेश पूजा के बाद सड़क किनारे था युवक
विज्ञापन

-अज्ञात वाहन की टक्कर से लगने से हुआ घायल, घर में छाया मातम
- रामकोला क्षेत्र के बभनौली गांव का मामला
पिपरा बाजार। रामकोला थाना क्षेत्र के बभनौली गांव में सड़क हादसे में अधीर चौहान (18) शनिवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। रविवार रात गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
अधीर पुत्र सिंहासन शनिवार रात गांव में लक्ष्मी-गणेश की पूजा के बाद रामकोला-नौरंगिया मार्ग पर सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान नौरंगिया की ओर से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन

परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रामकोला ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें संयुक्त चिकित्सालय पडरौना रेफर कर दिया। पडरौना में हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहां रविवार रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


अधीर अविवाहित थे। उनकी मौत से परिवार में मातम छा गया। सोमवार शाम पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रामकोला थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले में अज्ञात वाहन और उसके चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed