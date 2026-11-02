Kushinagar News: नगर में आज

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बैठक - रविंद्र नगर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के लोग ज्ञापन सौपेंगे सुबह 10 बजे से।



गोष्ठी- उदित नारायण इंटर कॉलेज परिसर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता गोष्ठी का आयोजन सुबह 10 बजे से।



कथा- लक्ष्मीगंज के शिवपुर मठिया गांव स्थित सम्मे माई स्थान पर नौ दिवसीय श्री श्री 108 शतचंडी महायज्ञ में कैलाश प्रस्थान का आयोजन दोपहर 02 बजे से।



कथा- सुम्हाखोर गांव में नौ दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा में राजा बलि दान की कथा का वर्णन दोपहर 02 बजे से।

स्वास्थ्य शिविर- मोतीचक ब्लॉक के बरठा प्राथमिक विद्यालय परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।