Kushinagar News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:05 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:05 AM IST
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आरोग्य मेला- करमैनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित जन आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
शिविर- जौरा बाजार बाजार स्थित पंडित मंगल उपाध्याय पब्लिक स्कूल में तीन दिवसीय स्काउट-गाइड शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
पूजा अर्चना- कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु का विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।
मेला-देवपोखर में शरद पूर्णिमा के अवसर की रात तीन दिवसीय मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम व कुश्ती का कार्यक्रम का आयोजन अपराह्न 01 बजे से।
बैठक-उजारनाथ शिव मंदिर परिसर में दीपावली व छठ पर्व को लेकर व्यापार मंडल की बैठक सुबह 10 बजे से।
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शिविर- जौरा बाजार बाजार स्थित पंडित मंगल उपाध्याय पब्लिक स्कूल में तीन दिवसीय स्काउट-गाइड शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
पूजा अर्चना- कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु का विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।
मेला-देवपोखर में शरद पूर्णिमा के अवसर की रात तीन दिवसीय मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम व कुश्ती का कार्यक्रम का आयोजन अपराह्न 01 बजे से।
बैठक-उजारनाथ शिव मंदिर परिसर में दीपावली व छठ पर्व को लेकर व्यापार मंडल की बैठक सुबह 10 बजे से।