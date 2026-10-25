Kushinagar News: नगर में आज

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शिविर- जौरा बाजार बाजार स्थित पंडित मंगल उपाध्याय पब्लिक स्कूल में तीन दिवसीय स्काउट-गाइड शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।



पूजा अर्चना- कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु का विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।



मेला-देवपोखर में शरद पूर्णिमा के अवसर की रात तीन दिवसीय मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम व कुश्ती का कार्यक्रम का आयोजन अपराह्न 01 बजे से।



बैठक-उजारनाथ शिव मंदिर परिसर में दीपावली व छठ पर्व को लेकर व्यापार मंडल की बैठक सुबह 10 बजे से।

आरोग्य मेला- करमैनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित जन आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।