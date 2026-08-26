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Kushinagar News: खेल-खेल में बच्चों को दें संख्यात्मक और भाषा ज्ञान

Wed, 26 Aug 2026 02:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:04 AM IST
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Impart numerical and language skills to children through play.
लक्ष्मीगंज। रामकोला बीआरसी सभागार में मंगलवार को आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) प्रशिक्षण में शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाने के बारे में बताया गया। प्रशिक्षकों ने कहा कि शिक्षकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने में मदद मिलेगा। बीईओ डॉ. प्रभात चंद्र राव ने कहा कि शिक्षक बच्चों को को खेल खेल में संख्यात्मक और भाषा ज्ञान दें। इससे बच्चों में स्मरणशक्ति बढे़गी और उनके मस्तिष्क का भी विकास होगा। प्रशिक्षक अजय कुमार विश्वकर्मा ने संदर्शिका के प्रयोग की रणनीति के बारे में शिक्षकों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संदर्शिका का उपयोग शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने, विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने तथा सीखने में आ रही कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जा सकता है। इस दौरान नीलम, संगीता, महेंद्र आदि मौजूद रहे। संवाद
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