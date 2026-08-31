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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   He had teamed up with a friend to commit a robbery in order to buy a gift for his wife.

Kushinagar News: पत्नी को उपहार देने के लिए दोस्त के साथ मिलकर की थी लूट

Mon, 31 Aug 2026 02:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:17 AM IST
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He had teamed up with a friend to commit a robbery in order to buy a gift for his wife.
कुशीनगर। शादी के बाद घर आई पत्नी को उपहार में महंगा मोबाइल फोन देने के फितूर में सेवरही थाना क्षेत्र के रकबा दुलमापट्टी टोला रामसगरा निवासी नजरे आलम पुत्र हैदर अली ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। पेशेवर अपराधियों की तरह वारदात को अंजाम देने के बाद 15 दिनों तक सेवरही पुलिस को चकमा देता रहा। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान नजरे आलम के कबूलनामा से पुलिस का माथा चकरा गया।
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पुलिस के अनुसार नजरे आलम दो भाइयों में छोटा है। मई में उसकी शादी हुई। नजरे आलम ने पत्नी को उपहार में महंगा मोबाइल फोन देने का वादा किया था। पत्नी को उपहार में महंगा मोबाइल फोन देने की सनक ने उसे अपराध के दलदल में धकेल दिया और 15 अगस्त की देर रात दोस्त के साथ मिलकर उसने लूट को अंजाम दे दिया। लूट की घटना का मास्टरमाइंड नजरे आलम रहा। पेशेवर अपराधियों की तरह नजरे आलम ने दोस्त के साथ घटना को अंजाम दिया और करीब एक किलोमीटर की दूरी पर बने बनरहां चेकपोस्ट पर मौजूद पुलिसकर्मियों को चकमा दे मौके से भाग निकला। इसके बाद लूट में मिले सैमसंग मोबाइल फोन को पश्चिम बंगाल निवासी व अस्थाई तौर तमकुहीराज कस्बे के भटवलिया में रह रहे आसिर अली को बेच दिया।
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