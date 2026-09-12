Kushinagar News: हरतालिका तीज और गणेश उत्सव की धूम, मूर्तियों की बुकिंग शुरू

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बाजार में मिट्टी और पर्यावरण के अनुकूल (इको-फ्रेंडली) बनाई गई भगवान गणेश की मूर्तियों की बुकिंग सबसे तेजी से हो रही है। पूजा समितियां पंडाल सजाने के लिए मूर्तियों को अंतिम रूप देने और बुकिंग कराने में जुटी हैं। घर की सजावट के लिए बाजारों में झूमर, रंग-बिरंगी झालरें और आर्टिफिशियल फूलों की मालाओं की उपलब्धता बनी हुई है। फैंसी झूमर, तोरण द्वार, एलईडी लाइट्स और कपड़े के आकर्षक पर्दे महिलाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं हरतालिका तीज व्रत की तैयारियों के चलते सुहाग पिटारी, फैंसी साड़ियां, मैचिंग ज्वेलरी, गोटा-पट्टी की लटकन और मेहंदी की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है।लगातार पड़ रहे त्योहारों की वजह से फल, मिठाई, पूजा सामग्री और सजावटी कपड़ों के व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। बाजार में बढ़ती ग्राहकों की संख्या से स्थानीय अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं।हरतालिका तीज के लिए खरीदारी करने पहुंची महिलाएं बोलीं:-हरतालिका तीज हमारे लिए बहुत ही पवित्र त्योहार है। इस बार बाजार में सजावट के इतने खूबसूरत झूमर और आर्टिफिशियल मालाएं आई हैं कि खरीदारी करने में बहुत आनंद आ रहा है। निर्जला व्रत रखने की तैयारी के साथ-साथ पूजा की सामग्री की खरीदारी पूरी कर ली है। परिवार की सुख-समृद्धि के लिए इस व्रत का हम साल भर इंतजार करते हैं। -बबिता देवी, पडरौना00000इस बार तीज और गणेश उत्सव एक साथ आने से घर और बाजार दोनों में चहल-पहल का माहौल है। काम के साथ-साथ त्योहार की तैयारियां व्यस्तता से भरा हुआ है, लेकिन बाजार की चहल-पहल देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। इस बार मैंने पूजा स्थल को सजाने के लिए फैंसी झालरों की खरीदारी की है।- संजू देवी,पडरौना