Kushinagar News: सभासद पद के चार और पर्चे बिके
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:38 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:38 AM IST
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तमकुहीरोड। सेवरही नगर पंचायत के वार्ड-17 जवाहर नगर की महिला सभासद के निधन से रिक्त पद के लिए उप चुनाव की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो चुकी है। इसके लिए 25 सितंबर को नामांकन और 13 अक्तूबर को मतदान एवं 15 अक्तूबर को मतगणना की जाएगी। रिक्त पद के लिए बीते तीन दिन में कुल आठ उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीद चुके हैं। तीसरे दिन सोमवार को प्रीति देवी पत्नी रंजन वर्मा, हीरा देवी पत्नी गोविंद जायसवाल, रूबी देवी पत्नी मनोज रौनियार और इंद्रावती देवी पत्नी बासुदेव सहित चार महिला प्रत्याशियों ने सभासद पद के लिए नामांकन पत्र खरीदे है। इस तरह अब तक एक पद के लिए आठ प्रत्याशी नामांकन पत्र खरीद चुके हैं। संवाद
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