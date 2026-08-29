Kushinagar News: मत्स्य विकास मंत्री ने मुख्य परिनिर्वाण मंदिर में चढ़ाया चीवर

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मंदिर परिसर में उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन और उनके विचारों से जुड़े स्थलों की जानकारी ली। मुख्य मंदिर के पीछे स्थित पुरातात्विक अवशेषों को भी देखा। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने अपने विचारों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। उनके सिद्धांत मानवता, सत्य, अहिंसा और विवेक पर आधारित हैं। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने बुद्ध के विचारों को संवैधानिक अधिकारों से जोड़कर समाज के वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने का काम किया।इसके बाद मंत्री ने माथा कुंवर मंदिर में दर्शन-पूजन किया। धातु वितरण केंद्र का भ्रमण कर वहां की जानकारी ली। बाद में हिरण्यवती नदी के किनारे स्थित रामाभार स्तूप पहुंचे और स्तूप की परिक्रमा की। डॉ. संजय निषाद ने कहा कि वर्तमान समय में भी भगवान बुद्ध के विचार पूरी तरह प्रासंगिक हैं। नके विचार सत्य और अहिंसा का संदेश देते हैं। दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए आज भी भगवान बुद्ध के सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं।इस दौरान सांसद प्रवीन कुमार निषाद, भंते यशपाल, भंते उपाली, तमकुही ब्लॉक प्रमुख वशिष्ठ कुमार राय, डॉ. अमित कुमार निषाद, विजेंद्र कुमार सिंह, रविन्द्र निषाद आदि लोग मौजूद रहे।