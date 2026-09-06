Kushinagar News: पशुबाड़े में लगी आग, बकरी की मौत, भैंस झुलसी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:19 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:19 AM IST
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खड्डा। रामपुर गोनहा के चनरहा टोला में शुक्रवार रात अज्ञात कारणों से पशुबाड़े में आग लग गई। एक बकरी की मौत हो गई, जबकि भैंस गंभीर रूप से झुलस गई। पशु बाड़े में रखा सामान भी जल गया।
गांव के बाबूलाल यादव के पशुबाड़े में शुक्रवार रात अचानक आग की लपटें उठने लगीं। परिजन और आसपास के ग्रामीण जब तक मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास करते, तब तक एक बकरी आग की चपेट में आकर मर गई, जबकि भैंस झुलस गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे आग आसपास के घरों तक फैलने से बच गई। घटना की सूचना पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। प्रधान/प्रशासक प्रतिनिधि अवनिंद्र गुप्ता ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। संवाद
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गांव के बाबूलाल यादव के पशुबाड़े में शुक्रवार रात अचानक आग की लपटें उठने लगीं। परिजन और आसपास के ग्रामीण जब तक मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास करते, तब तक एक बकरी आग की चपेट में आकर मर गई, जबकि भैंस झुलस गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे आग आसपास के घरों तक फैलने से बच गई। घटना की सूचना पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। प्रधान/प्रशासक प्रतिनिधि अवनिंद्र गुप्ता ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। संवाद
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