Kushinagar News: युवक की हत्या के मामले में कथित प्रेमिका सहित चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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बिहार के गोपालगंज जिले के भागीपट्टी गांव निवासी आकाश का बुधवार की सुबह मिला था शवगंगुआ बाजार। बिहार के गोपालगंज जिले के भागीपट्टी गांव निवासी आकाश भारती (25) की हत्या के मामले में तीसरे दिन शुक्रवार को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। आकाश की मां केवली देवी ने कथित प्रेमिका, उसके माता-पिता और भाई व कुछ अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस प्रेमिका के मंगेतर समेत पांच संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।भागीपट्टी गांव निवासी आकाश का शव बुधवार को घर से करीब 500 मीटर दूर बगीचे में मिला था। युवक की सिर कूचकर हत्या की गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की थी। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने गांव की दो महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। हालांकि पुलिस पुरानी रंजिश समेत अन्य संभावित कारणों को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही थी।जांच के दौरान पता चला कि आकाश गांव की ही एक युवती से बातचीत करता था। इसको लेकर दोनों परिवारों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। पुलिस इसी बिंदु पर जांच आगे बढ़ा रही थी। घटना के बाद से ही पुलिस मृतक के परिजन की तहरीर का इंतजार कर रही थी। शुक्रवार को मृतक की मां केवली देवी ने पुलिस को तहरीर सौंपी। इसके आधार पर कथित प्रेमिका, उसके पिता अजोर मुसहर, मां और भाई वीरू समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।पुलिस अब नामजद आरोपियों की भूमिका और हत्या में उनकी संभावित संलिप्तता की जांच कर रही है। हथुआ के एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि मृतक की मां की ओर से तहरीर प्राप्त हुई है। प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस ने बृहस्पतिवार रात कथित प्रेमिका और उसके माता-पिता को हिरासत में लिया था। जांच का दायरा बढ़ने पर पुलिस ने युवती के मंगेतर को भी हिरासत में ले लिया। पांच संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद की कड़ियां घटना के खुलासे में अहम हो सकती हैं।