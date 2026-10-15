फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   FIR registered against an unknown person at the cyber police station in a case involving the defrauding of a doctor under the pretext of 'digital arrest'.

Kushinagar News: डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डॉक्टर से ठगी मामले में साइबर थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Thu, 15 Oct 2026 02:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
FIR registered against an unknown person at the cyber police station in a case involving the defrauding of a doctor under the pretext of 'digital arrest'.
खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर जालसाजों ने डॉक्टर से कर ली थी 35.75 लाख रुपये की ठगी
विज्ञापन

हाटा। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर डॉक्टर से 35.75 लाख रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की छानबीन तेज कर दी गई है। पीड़ित ने अपनी रकम वापस दिलाने की मांग की है।

डॉक्टर की शिकायत के अनुसार, जालसाजों ने फोन पर संपर्क कर उन्हें बंगलूरू में मानव और महिला तस्करी से जुड़े मामले में फंसाने की साजिश रची। सदाकत खान नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए दावा किया कि उसके पास से डॉक्टर के पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके बाद एक महिला ने वीडियो कॉल पर खुद को सीबीआई की आईपीएस अधिकारी नवजोत सिमी बताया। वर्दी और सरकारी प्रतीक चिह्न देखकर डॉक्टर उनकी बातों में फंस गए।
विज्ञापन


आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सिक्योरिटी मनी जमा करने का दबाव बनाया। भयभीत डॉक्टर ने 25 सितंबर को मेरठ के गंगानगर स्थित बैंक के खाते में 25.75 लाख रुपये भेज दिए। इसके बाद 30 सितंबर को लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित बैंक खाते में 10 लाख रुपये और जमा करा दिए। इस तरह दोनों खातों में कुल 35.75 लाख रुपये पहुंच गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


रकम हासिल करने के बाद जालसाजों ने कथित महिला अधिकारी की बंगलूरू में गोली मारकर हत्या होने की मनगढ़ंत सूचना दी। साथ ही मोबाइल से बातचीत के संदेश और दस्तावेज मिटाने तथा किसी को जानकारी नहीं देने की चेतावनी दी। ठगों के दबाव में डॉक्टर ने पत्नी के गहने बेचकर और रिश्तेदारों से उधार लेकर रकम जुटाई थी। पीड़ित डॉक्टर ने अपनी के वापस दिलाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed