Kushinagar News: तेज आवाज में डीजे बजाने पर 104 संचालकों पर प्राथमिकी

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धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आयोजकों व डीजे संचालकों के साथ बैठक में मानकों का पालन करने की हिदायत दी गई थी। इसके बावजूद डीजे संचालकों ने डोल मेला और बारावफात में मानकों का पालन नहीं किया। इस मामले में पडरौना, रविंद्र नगर धूस, तुर्कपट्टी, हाटा, कप्तानगंज, अहिरौली बाजार, कसया, पटहेरवा, तमकुहीराज, विशुनपुरा, तरयासुजान, चौराखास, बरवापट्टी, सेवरही, खड्डा, हनुमानगंज, रामकोला, नेबुआ नौरंगिया थाने में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें जिले के अलावा गोरखपुर, देवरिया, बिहार के डीजे संचालक शामिल हैं।आयोजन से पहले डीजे संचालकों को तय मानक पर डीजे बजाने का नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद डीजे संचालकों ने मानकों का पालन नहीं किया। धार्मिक आयोजनों में शामिल डीजे की वीडियोग्राफी कराई गई और जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। विवेचना चल रही है। आगे भी धार्मिक आयोजनों में तय मानकों से तेज डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई होगी। -सिद्धार्थ वर्मा, एएसपी कुशीनगर