Kushinagar News: मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू जांच किट नहीं, की गई डिमांड

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मेडिकल कॉलेज प्रशासन स्वाइन फ्लू को लेकर सतर्कता बरत रहा है। मेडिसिन, ईएनटी व पीडियाट्रिक्स विभाग में आने वाले संदिग्ध मरीजों का लक्षणों के आधार पर डेटा तैयार किया जा रहा है। इन विभागों की तरफ से तैयार रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है।कोट:-स्वाइन फ्लू की जांच किट के लिए मांग पत्र भेजा जा चुका है। जल्द आपूर्ति की उम्मीद है। संदिग्ध मरीजों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जांच किट उपलब्ध होने के बाद जांच शुरू कर दी जाएगी। फ्लू के इलाज से जुड़ी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मौजूद संसाधनों से मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। -डॉ. दिलीप कुमार, सीएमएस, मेडिकल कॉलेज, कुशीगनरमेडिसिन विभाग में रोजाना पहुंच रहे 15 से 20 संदिग्ध मरीजमुख्यालय के निर्देश पर स्वाइन फ्लू के संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों के तैयार हो रहे डाटा में मेडिसिन विभाग में रोजाना 15 से 20 मरीज पहुंचे रहे हैं। इन लक्षणों वाले कुछ मरीज ईएनटी व पीडियाट्रिक्स विभाग में भी पहुंच रहे हैं। जांच किट नहीं होने से पुष्टि नहीं हो पा रही है। डाॅक्टर के मुताबिक, कुछ हद तक लक्षण स्वाइन फ्लू के ही दिख रहे हैं। मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ डाक्टर उपेंद्र चौधरी ने बताया कि स्वाइन फ्लू के लक्षणों में नाक का बहना, खांसी, बुखार, छींक आना और गले में खराश शामिल है। ऐसे लक्षण वाले मरीजों को जरूरी सलाह दी जा रही हैं। इनकी जांच भी कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही इलाज किया जा रहा है। सोमवार व मंगलवार को मिलाकर करीब 25 संदिग्ध मरीज आए। जिनमें स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण थे।