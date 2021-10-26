Kushinagar News: छात्राओं ने राखी बांधकर भाई-बहन के प्रेम का दिया संदेश

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पडरौना। एसपी कार्यालय में बृहस्पतिवार को कई स्कूलों की छात्राएं पहुंचीं। छात्राओं ने पुलिस अफसरों की कलाई पर राखी बांधकर भाई-बहन के पवित्र स्नेह, अटूट विश्वास व सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। जिला मुख्यालय के नजदीक संचालित कॉलेजों की छात्राओं का एक समूह एसपी कार्यालय पहुंचा। छात्राओं ने बारी-बारी से एसपी केशव कुमार व एएसपी सिद्धार्थ वर्मा की कलाई पर रक्षा-सूत्र बांधा। अफसरों ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया और उपहार दिया। संवाद