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Kushinagar News: छात्राओं ने राखी बांधकर भाई-बहन के प्रेम का दिया संदेश

Fri, 28 Aug 2026 02:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Fri, 28 Aug 2026 02:03 AM IST
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Female students tied Rakhis and conveyed the message of the bond of love between brothers and sisters.
पडरौना। एसपी कार्यालय में बृहस्पतिवार को कई स्कूलों की छात्राएं पहुंचीं। छात्राओं ने पुलिस अफसरों की कलाई पर राखी बांधकर भाई-बहन के पवित्र स्नेह, अटूट विश्वास व सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। जिला मुख्यालय के नजदीक संचालित कॉलेजों की छात्राओं का एक समूह एसपी कार्यालय पहुंचा। छात्राओं ने बारी-बारी से एसपी केशव कुमार व एएसपी सिद्धार्थ वर्मा की कलाई पर रक्षा-सूत्र बांधा। अफसरों ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया और उपहार दिया। संवाद
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