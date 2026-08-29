Kushinagar News: भक्ति के रंग में सराबोर रहा खड्डा, प्रतिमा विसर्जन के साथ डोल मेला संपन्न

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खड्डा। आस्था और श्रद्धा की परंपरा का प्रतीक तीन दिवसीय हनुमान जी का डोल मेला शुक्रवार को प्रतिमा विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। पूरे आयोजन के दौरान नगर का माहौल भक्तिमय रहा। श्रद्धालुओं ने महावीर जी की प्रतिमाओं के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की और धार्मिक उत्साह के साथ मेले में भाग लिया। इस वर्ष नगर में छह स्थानों पर महावीर जी की प्रतिमा स्थापित कर आकर्षक झांकियां सजाई गई थीं। 26 अगस्त को प्रतिमाओं के नेत्र दर्शन के साथ डोल मेले का शुभारंभ हुआ। बृहस्पतिवार को दिन से लेकर देर रात तक प्रतिमाओं के साथ श्रद्धालुओं का नगर भ्रमण चलता रहा। जुलूस में उमड़ी भीड़ और भक्ति गीतों से पूरा नगर भक्तिरस में डूबा रहा। आयोजन को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। खड्डा और हनुमानगंज थाने के साथ जनपद के अन्य थानों की पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रही। सुरक्षा की दृष्टिगत देर रात तक बिजली आपूर्ति भी बंद रखी गई। संवाद