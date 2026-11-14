Kushinagar News: किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर मिलेगा गेहूं का बीज

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जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि गेहूं सामान्य वितरण योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा राजकीय कृषि बीज भंडारों पर मसूर का उन्नत प्रमाणित बीज शत-प्रतिशत अनुदान और सरसों का प्रमाणित बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।उन्होंने बताया कि पोर्टल के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष किसानों का चयन किया जा रहा है। चयनित किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर सूचना दी जा रही है। बुकिंग कराने वाले किसानों को संबंधित बीज भंडार पर पहुंचकर अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना होगा।जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि 19 नवंबर तक बीज प्राप्त नहीं करने वाले किसानों का अभ्यर्थन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची के अन्य किसानों को वरीयता क्रम में बीज आवंटित कर दिया जाएगा। निर्धारित लक्ष्य की बुकिंग पूरी होते ही पोर्टल पर पंजीकरण स्वत: बंद हो जाएगा। ऐसे में बुकिंग से वंचित किसान निजी क्षेत्र के अधिकृत विक्रेताओं से भी गुणवत्तायुक्त गेहूं का बीज खरीद सकते हैं।समस्या होने पर यहां करें संपर्कबीज वितरण से संबंधित जानकारी या किसी समस्या के समाधान के लिए किसान बीज नियोजन अधिकारी/कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 8317015135 पर संपर्क कर सकते हैं।