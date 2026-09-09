Kushinagar News: बिजली का तार गिरा, करंट से किशोरी झुलसी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:33 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:33 AM IST
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पडरौना। शहर के नोनियापट्टी स्थित रेलवे ढाले के पास मंगलवार की दोपहर 14 वर्षीय किशोरी पर बिजली का तार टूट कर गया गया। वह गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज कुशीनगर ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। शहर के नोनियापट्टी निवासी भुट्टू की 14 वर्षीय बेटी मरीयम मंगलवार की दोपहर रेलवे लाइन के किनारे एक दुकान से घर का सामान लेने जा रही थी। इसी दौरान उपर से गुजर रहे बिजली का तार टूट कर उसके ऊपर गिर गया। टूटे बिजली के तार करंट प्रवाहित होने के चलते मरीयम गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद मौके पर भाग-दौड़ मच गया। सूचना पर आए परिजन उसे कुशीनगर मेडिकल काॅलेज ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। संवाद
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