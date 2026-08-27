Kushinagar News: नहर में डूबने से बुजुर्ग महिला की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Thu, 27 Aug 2026 02:22 AM IST
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डिबनी बंजरवा। तमकुहीराज थाना क्षेत्र के डिबनी बंजरवा के महुआ टोला निवासी चनवा देवी (75) की मुख्य पश्चिमी गंडक नहर में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। इसकी खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। बताया जाता है कि चनवा देवी मानसिक दिव्यांग थीं। शादी के कुछ वर्षों बाद पति से तलाक के बाद करीब 40 वर्षों से मायके में रह रही थीं। बुधवार सुबह घर से अकेले निकली थीं।सरया खुर्द के समीप मुख्य पश्चिमी गंडक नहर में उनका शव उतराया दिखा। लोगो ने तमकुहीराज पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष गिरिजेश उपाध्याय ने बताया कि शव को कब्जे में लिया गया है। संवाद
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