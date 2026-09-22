Kushinagar News: तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Tue, 22 Sep 2026 01:14 AM IST
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कसया। कसया-पडरौना मार्ग पर सोमवार सुबह तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 65 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर आई पुलिस ने घायल को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उधर घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।
कसया थाना क्षेत्र के नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर पांच बापू नगर, सेमरा धूसी बाड़ीपुल निवासी मुखलाल कुशवाहा सोमवार सुबह घर से चौराहे की ओर जा रहे थे। अभी वे कसया-पडरौना मार्ग पर पहुंचे ही थे, कि अज्ञात वाहन की चपेट में आकर वे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।
राहगीरों ने डायल-112 को सूचना दी। पुलिस की मदद से घायल को एंबुलेंस से उन्हें कुशीनगर मेडिकल कॉलेज भेजवाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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कसया थाना क्षेत्र के नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर पांच बापू नगर, सेमरा धूसी बाड़ीपुल निवासी मुखलाल कुशवाहा सोमवार सुबह घर से चौराहे की ओर जा रहे थे। अभी वे कसया-पडरौना मार्ग पर पहुंचे ही थे, कि अज्ञात वाहन की चपेट में आकर वे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।
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राहगीरों ने डायल-112 को सूचना दी। पुलिस की मदद से घायल को एंबुलेंस से उन्हें कुशीनगर मेडिकल कॉलेज भेजवाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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