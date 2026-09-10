Kushinagar News: फोरलेन पर होकर पलटा ई-रिक्शा, तीन घायल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:16 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:16 AM IST
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सुकरौली। कस्बे से होकर गुजरने वाले फोरलेन पर बुधवार को हाटा से सोनबरसा जा रहा ई-रिक्शा पलटने से पांच यात्रियों में तीन को मामूली चोटें आईं। संयोग से पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा था, जिससे बड़ा हादसा बच गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरौली पहुंचाया। इनमें गोरखपुर जिले के एम्स थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी प्रिया (18) पुत्री रामकेश, उनकी भाभी नीलम (27) पत्नी ध्रुवचंद और सहेली शिल्पी (23) पुत्री मुनीब पासवान शामिल हैं। बताया गया कि तीनों हाटा से खरीदारी कर ई-रिक्शा से घर लौट रहा था। संवाद
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